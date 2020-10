नोएडा के मशहूर गार्डन गैलरिया मॉल में the bar कम्पनी के मालिक मनीष खट्टर ने कहा कि कॉर्पोरेट नहीं आ रहे हैं, टाइमिंग्स कम है लाइसेंस फीस का खर्चा है जिससे हालात खराब होते जा रहे हैं। gardens गैलेरिया मॉल के अलावा नोएडा सेक्टर 18 मार्केट में भी कई फाइन dine रेस्त्रां बंद हो चुके हैं। इसमें दूसरी महफिल, the fizz नाम के रेस्तरॉ भी शामिल हैं। कुछ खुले भी लेकिन कस्टमर आ नहीं रहे। सब कुछ खाली-खाली है और वीरानी पसरी है।

Stories You May Like