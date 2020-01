बिजनेस डेस्कः इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर 5000 कंपनियां हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टैक्स चोरी के मामले में जल्द इनकी जांच हो सकती है। इस संबंध में टैक्स डिपार्टमेंट जल्द कंपनियों को नोटिस भेजेगा। ये सभी मझोली और छोटी कंपनियां हैं। अंग्रेजी के बिजनेस अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने टैक्स अधिकारियों को इन सभी कंपनियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। इन कंपनियों के दफ्तरों पर जल्द छापेमारी हो सकती है।

Stories You May Like