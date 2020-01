बता दें कि हाल ही में खबर आई थी कि आयात​ किए गए प्याज का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आ रहा है इसलिए सरकार इसे जल्द से जल्द देश से निकालने की कोशिश कर रही है। खबर थी कि अमेरिका द्वारा इंकार करने के बाद मोदी सरकार मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे अन्य देशों से 'no Profit No Loss' के आधार पर प्याज बेचने की कोशिश कर रही है। भारतीय मिशनों को भी यह निर्देश दिया गया कि वह इन देशों से बातचीत कर भारत से प्याज खरीदने को कहे क्योंकि देसी प्याज का उत्पात बढ रहा है।

