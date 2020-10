वित्त वर्ष 2020-21 में KPCL का EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) करीब 1200 करोड़ रहने का अनुमान है। केपीसीएल एक मल्टी कार्गो फसिलटी है जो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। समुद्र तट इलाके के क्षेत्रफल के लिहाज से आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।

Stories You May Like