वहीं फ्लिपकार्ट के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी किसी भी ई-फार्मा प्लेयर के साथ बातचीत नहीं कर रही है। वहीं फार्मईजी के फाउंडर धवल शाह कहते हैं कि इंडस्ट्री का हिस्सा होने के नाते वह हर किसी से बात कर रहे हैं। बता दें कि कोरोना से पहले के दौर से अभी की तुलना करें तो फार्मईजी के पास 40-50 फीसदी अधिक ऑर्डर आ रहे हैं। फ्लिपकार्ट और ऐमजॉन दोनों ने ही ऐसे वक्त में ऑनलाइन मेडिसिन के बिजनेस में घुसने की सोच रहे हैं, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज नेटमेड्स के अधिग्रहण (reliance industries in online medicine) की फाइनल स्टेज में है।

Stories You May Like