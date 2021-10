बिजनेस डेस्कः कर्ज में फंसी एयर इंडिया को बेचने की सरकार की कोशिश आखिरकार कामयाब हो गई। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली के विजेता का ऐलान कर दिया। एयर इंडिया की कमान अब टाटा ग्रुप ही संभालेगी। टाटा ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इसी के साथ सबसे बड़ी बोली लगाकर टाटा ग्रुप एक बार फिर एयर इंडिया का कमान अपने हाथों ले लिया। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम (Department of Investment and Public Asset Management- DIPAM) ने प्रेस काॅन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है।

