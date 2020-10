नई दिल्ली: फेस्टिव सीजन में बीते चार दिनों में ऐमजॉन और फ्लिपकार्ट ने करीब 3.5 अरब डॉलर यानी 26,000 करोड़ रुपये की बिक्री की है। आज फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे सेल का आखिरी दिन है। ऐमजॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 23 अक्टूबर तक चलेगा। इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स Forrester Research and RedSeer के मुताबिक 15-22 अक्टूबर के बीच ऐमजॉन और फ्लिपकार्ट अपने प्लैटफॉर्म के जरिए करीब 4.7 अरब डॉलर की बिक्री करेगी। 1100 नए प्रॉडक्ट लॉन्च- तिवारी ऐमजॉन इंडिया के Vice President मनीष तिवारी ने अपने बयान में कहा कि इस साल हमारे फ्लैटफॉर्म पर करीब 1100 नए प्रॉडक्ट लॉन्च किए गए हैं। कंज्यूमर फेसिंग ब्रैंड जैसे Samsung, Apple, Xiaomi, OnePlus, Asus, Lenovo, HP, LG, Whirlpool और Bajaj Appliances जैसे ब्रैंड की सेल में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की बिक्री में तेजी फ्लिपकार्ट के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि उनके प्लैटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदने वाले आधे से ज्यादा ग्राहक वर्क फॉर होम सेगमेंट से आते हैं। इन ग्राहकों के कारण बड़ी स्क्रीन टीवी, लैपटॉप, आईटी एक्ससरीज की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 1.4 गुना ज्यादा रही। बता दें कि साल 2018 में ऐमजॉन और फ्लिपकार्ट की बिक्री 2.1 अरब डॉलर, 2019 में 2.7 अरब डॉलर और 2020 में 3.5 अरब डॉलर रही है। वित्त वर्ष में कोरोना महामारी के बीच ऑनलाइन बिक्री में काफी उछाल आया है।

