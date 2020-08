फोर्ब्स की रिपोर्ट की मानें तो जेफ बेजोस 204.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। उनकी संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बिल गेट्स से करीब 90 बिलियन डॉलर ज्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स 116.1 बिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। The Wrap की रिपोर्ट के अनुसार बेजोस की संपत्ति Nike, Pepsi and McDonald's जैसी कंपनियों से अधिक है। इन तीनों कपंनियों की संपत्ति 139 बिलियन डॉलर से लेकर 191 बिलियन डॉलर आंकी गई है।

