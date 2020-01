बैंक में एक रात के लिए MCLR टेन्योर के लिए 7.65 फीसदी, एक महीने के ​लिए 7.60 फीसदी, तीन मीहने के लिए 7.80 फीसदी, छह महीने के लिए 8.10 फीसदी और एक साल के ​लिए 8.25 फीसदी हो गया है। इससे पहले 3 जनवरी को इंडि​यन बैंक ने भी ​विभिन्न परिपक्वता अवधि के लिए को रिवाइज किया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) ने कहा कि उसने विभिन्न परिपक्वता अवधि के कर्ज पर कोष की सीमान्त लागत (एमसीएलआर) आधारित ब्याज दर में 0.10 प्रतिशत की कमी है। बैंक ने कहा कि जुलाई 2019 के बाद से बयाज दर में यह लगातार नौवीं कटौती है।

बिजनसे डेस्क: नए साल की शुरूआत में ही बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। बैंक ने अपना एमसीएलआर (MCLR) घटा दिया है यानि की एक महीने की परिपक्वता अवधि का MCLR 7.65 फीसदी से घटाकर 7.60 फीसदी कर दिया गया है। ये नई दरें 12 जनवरी 2020 से लागू कर दी जाएंगी।

