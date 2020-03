बिजनेस डेस्कः यस बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालने की इजाजत फिर से दे दी है। आर्थिक संकट से जूझ रहे YES बैंक ने इससे पहले यह सुविधा अपने खाताधारकों से वापस ले ली थी। बैंक की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि अब ग्राहक किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं।

