सरकार का नया फैसला, छोटी-मोटी गड़बड़ी अपराध नहीं माना जाएगा

नरेंद्र मोदी सरकार कारोबारी सुगमता चाहती है। इसलिए कारोबारी रास्ते की मुश्किलों को दूर कर रही है। इसी के तहत विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत बना रही है। अब सरकार ने छोटी-मोटी गड़बड़ियों को

नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार कारोबारी सुगमता चाहती है। इसलिए कारोबारी रास्ते की मुश्किलों को दूर कर रही है। इसी के तहत विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत बना रही है। अब सरकार ने छोटी-मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने इन गड़बड़ियों को अपराध के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव रखा था।

मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी

सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 'कारोबारी सुगमता एवं रहन-सहन आसान बनाने (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022' Ease of Doing Business and Ease of Living (Amendment of Provisions) Bill, 2022 पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। विधेयक में 16 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 35 अधिनियमों के लगभग 110 प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

रिफार्म के एजेंडे को अगले स्तर पर ले जाना

एक सूत्र ने बताया कि इस विधेयक का मकसद रिफार्म के एजेंडे को अगले स्तर पर ले जाना है। सरकार कंपनियों और नागरिकों के लिये अनुपालन से जुड़े बोझ को कम करने पर ध्यान दे रही है। इसके लिये सरलीकरण, डिजिटलीकरण, छोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से अलग करने और अनावश्यक कानूनों/नियमों को समाप्त करने (Simplification, Digitisation, Decriminalisation of provisions for minor offences, and Elimination of redundant laws/rules) की चार-सूत्री रणनीति अपनाई गई है। विभाग ने सभी संबद्ध पक्षों के साथ व्यापक परामर्श के बाद विधेयक को अंतिम रूप दिया है।