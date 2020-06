फिलहाल बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स करीब 200 अंक यानि 0.57 फीसदी की तेजी के साथ 35,635 के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी करीब 60 अंक यानि 0.55 फीसदी की तेजी के साथ 10500 के ऊपर कारोबार कर रहा है। भारतीय बाजारों के लिए US मार्केट और एशिया से संकेत मिलेजुले दिख रहे हैं। कल के कारोबार में NASDAQ नए शिखर पर बंद हुआ था, इसमें कल लगातार 8वें दिन तेजी देखने को मिली थी। Dow Futures में भी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। जुलाई में अमेरिका नए पैकेज दे सकता है। लेकिन SGX NIFTY में सुस्त कारोबार दिख रहा है। उधर सोना 12 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है।

