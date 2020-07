ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फेसमास्क बनाने वाली कंपनी आइरिस ओह्यामा इंक (Iris Ohyama Inc) और शार्प कॉर्प (Sharp Corp) समेत 57 प्राइवेट कंपनियों को सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी से सब्सिडी में कुल 57.4 बिलियन येन या 536 मिलियन डॉलर (4002 करोड़ रुपए) मिलेंगे। वहीं, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में विनिर्माण को स्थानांतरित करने के लिए 30 और कंपनियों को एक अलग घोषणा के अनुसार रकम प्राप्त होगा।

Stories You May Like