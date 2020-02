दरअसल पिछले साल जनवरी में the National Enquirer और उनकी गर्लफ्रेंड (फॉक्स न्यूज की पूर्व ऐंकर लॉरेन सांचेज) के बीच हुई बातचीत को पब्लिश कर दिया था। इस पर बेजोस ने लॉरेन के भाई माइकेल सांचेज पर फोटो और मैसेज अखबार को बेचने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं पिछले हफ्ते बेजोस के फोन टैपिंग स्कैंडल में ‘वॉल स्ट्रीट जनरल’ ने भी अपनी रिपोर्ट में माइकल सांचेज की भूमिका को उजागर किया था। अब माइकेल ने इसे गलत आरोप बताते हुए बेजोस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा अदालत में दायर किया है।

Stories You May Like