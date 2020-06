हालांकि, अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आपका पैन कार्ड से लिंक है या नहीं तो बड़ी ही आसानी से आप इसका पता कर सकते हैं। इसके लिए आप www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। वेबसाइट खुलने पर बाईं तरफ आधार का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप link aadhar पर क्लिक करेंगे, एक दूसरा पेज खुल जाएगा। इसके बाद आधार के ठीक नीचे स्टेटस लिखा मिलेगा। click here पर टैप करें, फिर एक नया पेज खुलेगा। यहां पैन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद View aadhar status पर क्लिक करें।

