नई दिल्लीः कोरोना वायरस लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था पर जब पटरी पर नहीं थी, उस दौरान मोदी सरकार ने किसानों से रिकॉर्डतोड़ गेहूं की खरीद की। सरकार ने मार्केटिंग ईयर 2020-21 में अभी तक 3.82 करोड़ टन गेहूं खरीदा। जो कि एक रिकॉर्ड है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बयान में कहा कि किसानों से राज्य सरकारें और सरकार की एजेंसी Food Corporation of India (FCI) किसानों से MSP पर गेहूं खरीदती हैं।

