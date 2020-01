ऐसे भरे Date of Exit

EPF के पोर्टल पर 'Date of exit' का नया फीचर जोड़ा गया है, जिसके तहत अब नौकरी छोड़ने पर पीएफ खाताधारक को पिछले एम्प्लॉयर से नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज नहीं करानी होगी। खाताधारक खुद घर बैठे ही डेट ऑफ एग्जिट दर्ज कर सकते हैं। इससे पहले नौकरी छोड़ने के बाद डेट ऑफ एग्जिट के लिए पिछले एम्प्लॉयर पर निर्भर रहना पड़ता थ। हालांकि, पैसा निकालने के लिए अभी भी आपको दो महीने ही इंतजार करना होगा लेकिन डेट ऑफ एग्जिट खुद भर पाने के कारण इसके लिए आपको पिछले एम्प्लॉयर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। EPFO द्वारा लांच की गई नई सुविधा के तहत अब नौकरी छोड़ने पर पीएफ खाताधारक को पिछले एम्प्लॉयर से नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज नहीं करानी होगी।

