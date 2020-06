बिजनेस डेस्कः मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा कॉन्टैक्टलेस फूड ऑर्डर के लिए 10 राज्य सरकारों से ‘Scan to Order’ QR कोड सिस्टम पेश करने पर बात कर रहे हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वो सरकार से क्यूआर आधारित फूड ऑर्डर करने के लिए 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' के बारे में बात कर रही है। इस सिस्टम के तहत ग्राहक फूड मेन्यू को स्कैन कर अपने फोन के माध्यम से ही खाना ऑर्डर कर सकते हैं।

