नई दिल्लीः केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए वाहनों के ईंधन मानक को उन्नत कर बीएस-6 कर दिया है। उन्होंने लोगों से विद्युत चालित वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया।

On first International Day of #CleanAirForBlueSkies ,launched a brochure on Integrated Measures to Combat #AirPollution under the National Clean Air Programme. The emphasis is on city specific plan in the identified 122 cities.



Join Hands & let's be a solution to Air Pollution! pic.twitter.com/Kq1bGdSgqn