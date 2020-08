नौकरी डॉट कॉम के सर्वें की मानें तो जून की तुलना में जुलाई में हायरिंग एक्टिविटीज 5 फीसदी बढ़ी है। नौकरी डॉट कॉम के चीफ ऑफिसर पवन गोयल ने कहा जून की तुलना में जुलाई महीनें में हायरिंग एक्टिविटीज में थोड़ा सुधार हुआ है। लॉकडाउन की कई और पाबंदियों के हटने के बाद मीडिया/एंटरटेनमेंट रिक्रूटमेंट/एंप्लॉयमेंट और कंस्ट्रक्शन/इंजीनियरिंग जैसे इंडस्ट्रीज में अब महीने दर महीने के आधार पर भर्तियों के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। सालाना आधार पर आई गिरावट इसके साथ ही उन्होनें कहा सालाना आधार पर जुलाई में हायरिंग एक्टिविटीज में 47 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, मेट्रो के बजाय उभरते शहरों में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े हैं। महानगरों में यह गिरावट 50 फीसदी रही। मेट्रो में कोविड-19 के मामले बढ़ने से कुछ जगहों में बार-बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जिससे मेट्रो शहरों में हायरिंग एक्टिविटीज में राष्ट्रीय औसत (-50% vs -47%) के मुकाबले ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। इस कड़ी में अन्य शहरों की बात करें तो चेन्नई में हायरिंग में गिरावट 55 फीसदी, मुंबई में 54 फीसदी और बेंगलुरु में 54 फीसदी रही। छोटे शहरों की बात करें तो चंडीगढ़ में हायरिंग एक्टिविटी में 28 फीसदी, जयपुर में 25 फीसदी और कोच्चि में 33 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। एंट्री लेवल एक्सपीरियंस बैंड्स में सबसे ज्यादा 51 फीसदी गिरावट दर्ज की गई।

Stories You May Like