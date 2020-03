सोशल मीडिया पर अपशब्दों और ग़लत अफवाहों की भरमार है। इसका इस्‍तेमाल नफरत फैलाने के लिए खूब किया जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अपनी पॉलिसी बदलने जा रही है, जिससे भ्रामक या गलत जानकारी देने वालों पर लगाम लगेगी...

बिजनेस डेस्क: सोशल मीडिया पर अपशब्दों और ग़लत अफवाहों की भरमार है। इसका इस्‍तेमाल नफरत फैलाने के लिए खूब किया जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अपनी पॉलिसी बदलने जा रही है, जिससे भ्रामक या गलत जानकारी देने वालों पर लगाम लगेगी। दरअसल ट्विटर भ्रामक या तोड़-मरोड़ कर पेश की गयी जानकारी की पहचान कर चेतावनी जारी करेगी।

#RIPTwitter

Twitter: So if we could only add a single feature to Twitter, what would it be?



Everyone: AN EDIT FEATURE!!!!



Twitter: Stories! Got it!



Everyone: pic.twitter.com/QZTEmp4Rfx