एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक डेटा लीक मामले में सेल्सफोर्स ने अपनी किसी खामी से इनकार किया

वैश्विक तकनीकी दिग्गज सेल्सफोर्स ने शनिवार को कहा कि उसने ग्राहक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में कथित डेटा लीक के संबंध में अभी तक उसकी किसी खामी का पता नहीं चला है। ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) पर केंद्रित सेल्सफोर्स के एक बयान में कहा गया,

मुंबईः वैश्विक तकनीकी दिग्गज सेल्सफोर्स ने शनिवार को कहा कि उसने ग्राहक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में कथित डेटा लीक के संबंध में अभी तक उसकी किसी खामी का पता नहीं चला है। ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) पर केंद्रित सेल्सफोर्स के एक बयान में कहा गया, ''फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर, हमने इस मुद्दे से संबंधित सेल्सफोर्स मंच में किसी कमजोरी की पहचान नहीं की है।'' इससे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा था कि उसने हैकर्स के एक समूह द्वारा बैंक की साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने के दावों के बाद अपने वाहन ऋण ग्राहकों के संभावित डेटा लीक की जांच शुरू कर दी है।

ऋणदाता ने एक बयान में कहा था, ''एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक सॉफ्टवेयर सेवा मंच से जुड़े संभावित डेटा लीक की जांच कर रहा है, जिसे सेल्सफोर्स द्वारा प्रबंधित और होस्ट किया जाता है, जिसमें हमारे वाहन ऋण ग्राहकों से संबंधित सीमित डेटा है। हम फिर से पुष्टि करते हैं कि बैंक के अपने सिस्टम प्रभावित नहीं हैं और सभी बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं।'' सेल्सफोर्स ने शनिवार को कहा कि कंपनी अपनी नीति के तहत विशिष्ट ग्राहक मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करती है और वह आवश्यकतानुसार ग्राहकों की मदद कर रही है।

