बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो कमाल के वीडियो और फोटोज शेयर करते रहते हैं। उनके हर पोस्ट को बेहद पसंद किया जाता है। इस बार उनके वॉट्सऐप वंडर बॉक्स से मजेदार वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सरदार जी ने गजब अंदाज में शायरी

बिजनेस डेस्कः बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो कमाल के वीडियो और फोटोज शेयर करते रहते हैं। उनके हर पोस्ट को बेहद पसंद किया जाता है। इस बार उनके वॉट्सऐप वंडर बॉक्स से मजेदार वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सरदार जी ने गजब अंदाज में शायरी की, आनंद महिंद्रा भी इस वीडियो को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बताया है कि इसको सुनकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।

Don’t know who this is & why I got the clip but it perked up my start to the week. If you live in New York or London you can do beautiful walks in Central or St James Park but you’d miss this taste of India: the neighbourhood poet, making you smile on #mondaymorning pic.twitter.com/mpMdLZdeah