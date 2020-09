बिजनेस डेस्कः देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने मानव संसाधान को अनुकूल करने और कॉस्ट कटिंग के लिए वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम (VRS) का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, SBI के इस VRS स्कीम के तहत करीब 30,190 कर्मचारियों योग्य होंगे। SBI ने इस स्कीम का नाम 'Second Innings Tap VRS-2020' रखा है, जिसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट का विकल्प दिया जाएगा। बैंक ने कहा कि इसके लिए वो कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे जो अपने करियर या परफॉर्मेंस के पीक पर पहुंच चुके हैं, उन्हें नौकरी करने में कोई व्यक्ति परेशानी है या बैंक के अलावा किसी और प्रोफेशन में मौके तलाश रहे हैं।

