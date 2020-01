अच्छे ग्लोबल संकेतों ने आज बाजार में जोश भर दिया। IT को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में आज खरीदारी रही। रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। मेटल, फार्मा शेयरों में भी बढ़त रही। सीमेंट, चीनी शेयरों में अच्छी खरीदारी नजर आई। बाजार में मुनाफे का मंगलवार रहा। मिडकैप इंडेक्स भी 117 अंक चढ़कर 17022 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में खरीदारी रही। वहीं, निफ्टी के 50 में से 33 शेयरों में खरीदारी रही। बैंक निफ्टी के 12 में से 7 शेयरों में तेजी दिखी।

