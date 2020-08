नई दिल्ली: सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) ने कहा है कि भारत को दिसंबर तक कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। कंपनी दो महीने के अंदर वैक्सीन की कीमत की भी घोषणा कर देगी।सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है और वह भारत में कोविशील्ड (Covishield) नाम से वैक्सीन लॉन्च करने जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए साझेदारी की है। वहीं, एसआईआई ने वैक्सीन के 10 करोड़ खुराक का उत्पादन करने को लेकर गावि और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है।

