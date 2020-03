Yes Bank: राणा कपूर की पत्नी-बेटी से देर रात पूछताछ, CBI की FIR में इनके नाम शामिल

Yes Bank संकट और कोरोना वायरस से शेयर बाजार में भी कोहराम मच गया है। हाल ही में RBI ने Yes Bank पर प्रतिबंध लगाए हैं जिसके चलते बाजार पर भी इसका असर दिख रहा है। वहीं दुनियाभर में कोरोना का कहर बरप रहा है जिससे आर्थिक तौर पर भी कई देशों को नुकसान झेलना पड़ रहा है।

Stories You May Like