बता दें कि गुरुवार को RBI ने यस बैंक के बोर्ड को निलंबित कर दिया तथा इस बैंक से एक महीने में 50 हजार रुपए तक निकासी सीमा तय की। 50 हजार से ज्यादा रुपए निकालने पर उपभोक्ताओं को RBI से अनुमति लेनी होगी। बैंक पर प्रतिबंध तीन अप्रैल तक लागू रहेगा। RBI ने साथ ही कहा कि वह Yes Bank के बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार को प्रशासक नियुक्त किया गया है। आरबीआई द्वारा एक अधिसूचना के अनुसार यस बैंक के जमाकर्ताओं को बचत खाता, चालू खाता या अन्य जमा खाता से 50 हजार रुपए से अधिक की राशि का भुगतान करने की अनुमति नहीं होगी।

बिजनेस डेस्कः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा यस बैंक (Yes Bank) के बोर्ड को निलंबित करने और भारत में कोरोना वायरस से मचे हाहाकार का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। कारोबार के अंतिम दिवस शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। शुक्रवार को सेंसेक्स 893.99 अंकों की गिरावट के साथ 37576.62 अंक और निफ्टी 279.55 अंक गिरकर 10989.45 अंक पर बंद हुआ।

