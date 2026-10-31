सन फार्मा का मुनाफा दूसरी तिमाही में 36% घटकर 1,989 करोड़ रुपए पर

दवा कंपनी सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 36.36 प्रतिशत घटकर 1,988.53 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 3,124.95 करोड़ रुपए था। सन फार्मा

नई दिल्लीः दवा कंपनी सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 36.36 प्रतिशत घटकर 1,988.53 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 3,124.95 करोड़ रुपए था। सन फार्मा ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि चालू वित्त वर्ष 2026-26 की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में उसकी एकीकृत परिचालन आय बढ़कर 16,198.71 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 14,478.31 करोड़ रुपए थी।

देश में दवाओं की बिक्री बढ़ने से आय में वृद्धि हुई। इस दौरान भारत में कंपनी की दवाओं की बिक्री 17.3 प्रतिशत बढ़कर 5,552.3 करोड़ रुपए हो गई। यह तिमाही में कंपनी की कुल एकीकृत बिक्री का 34.5 प्रतिशत थी। कंपनी ने बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसका कुल खर्च बढ़कर 12,287.83 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 10,780.62 करोड़ रुपए था। सन फार्मा के प्रबंध निदेशक कीर्ति गणोरकर ने कहा कि तिमाही के दौरान भारत, उभरते बाजारों और दुनिया के अन्य हिस्सों में मजबूत कारोबार से कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा।