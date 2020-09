इस साल अब तक TCS के शेयर में 10% की तेजी आई है। इतना ही नहीं, मार्च 2020 के बाद से अब तक कंपनी के शेयर्स की कीमतों में 40% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, पिछले सप्ताह कंपनी के शेयरों की कीमत में 4% की ग्रोथ हुई थी। ICICI Securities के विशेषज्ञों को कहना है कि आने वाले दिनों में डिमांड बढ़ने, सप्लाई चेन ठीक होने और बैंकिंग, इंश्योरेंस व फाइनेंशियल सर्विसेज (BFSI) में सुधार होने से TCS और ग्रोथ करेगी और कंपनी के शेयर में तेज उछाल देखने को मिलेगी। इस फर्म ने TCS के एक शेयर का टारगेट प्राइस 2650 रुपए तय किया है। वहीं, BNP Paribas की रिपोर्ट के मुताबिक, TCS को कोरोना वायरस महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम (Work from Home) कल्चर अपनाने से काफी फायदा हुआ है। TCS ने वर्ष 2025 तक अपने 75% कर्मचारियों के लिए Work from Home का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे कंपनी के खर्च में कटौती होगी और मुनाफा बढ़ेगा।

Stories You May Like