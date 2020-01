इसके अलावा, 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इनकम टैक्स (Income Tax Slab Changes) में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं. सूत्रों की मानें तो सालाना 7 लाख रु तक की कमाई पर 5% टैक्स का प्रस्ताव है। मौजूदा समय में सालाना 5 लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी टैक्स लगता है. वहीं, 7 से 10 या 12 लाख रुपये तक की कमाई पर 10 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव है। मौजूदा समय में 5 से 10 लाख रुपये तक की कमाई पर 20 फीसदी टैक्स लगता है।

