Budget 2023: इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर हो सकते हैं कई बड़े ऐलान

Edited By jyoti choudhary,Updated: 28 Dec, 2022 11:45 AM

अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ हफ्ते इंतजार कर लेना ठीक रहेगा। यूनियन बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सरकार कई बड़े ऐलान करने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट पेश करेंगी। ईवी...

बिजनेस डेस्कः अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ हफ्ते इंतजार कर लेना ठीक रहेगा। यूनियन बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सरकार कई बड़े ऐलान करने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट पेश करेंगी। ईवी इंडस्ट्री ने अपनी मांगों के बारे में वित्त मंत्री को बताया है। वित्त मंत्री अगर उनकी डिमांड्स मान लेती हैं तो इससे ईवी इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। ईवी इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार को EV पर टैक्स छूट बढ़ाना चाहिए। इससे लोग ईवी खरीदने में दिलचस्पी दिखाएंगे।

ईवी इंडस्ट्री ने Faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles (FAME-II) स्कीम को भी 2024 से आगे बढ़ाने की मांग की है। उसने कहा है कि सरकार को ईवी पर जीएसटी में कमी करने का भी ऐलान करना चाहिए।

तेजी से बढ़ रही ईवी की सेल

पिछले महीने (नवंबर) में देश में कुल 18,47,208 टू-व्हीलर्स की बिक्री हुई। इनमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की संख्या 76,438 रही। यह करीब 4 फीसदी है। दूसरी ईवी कंपनियों ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री अच्छी रहने की उम्मीद जताई है। लेकिन, इसके लिए सरकार से थोड़ी मदद की जरूरत है। Zypp Electric का कहना है कि लास्ट-माइल डिलीवरी सर्विसेज के लिए जीएसटी घटाने की जरूरत है।