कल लांच किए हैं दमदार बैटरी वाले 2 स्मार्टफ़ोन Realme ने कल यानी मंगलवार को अपनी C सीरीज भारत में लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो बजट फोन भारत में लॉन्च किए हैं। रियलमी C12 की कीमत 8,999 रुपए है। भारत में इस फोन की टक्कर Redmi 8 Prime से होगी। दोनों स्मार्टफोन दमदार बैटरी के साथ आत हैं। इनमें रियलमी C12 में 6000mAh बैटरी तो वहीं रेडमी 9 प्राइम में 5020mAh की बड़ी बैटरी दी गई है।

