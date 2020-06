ऐड-कैंपेन में ड्रैगन से फाइट बता दें कि लेटेस्ट अमूल टॉपिकल में रेड और वाइट ड्रेस पहनी आइकॉनिक अमूल गर्ल को अपने देश को एक ड्रैगन से लड़कर बचाते हुए दिखाया गया। इसके पीछे चीनी विडियो-शेयरिंग मोबाइल ऐप्लिकेशन TikTok का लोगो भी देखा जा सकता है। इसके अलावा इस ऐड में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है कि अमूल 'Made In India' ब्रैंड है और इसका फोकस पीएम नरेंद्र मोदी की 'आत्मनिर्भर' मुहिम पर है।

अमूल की मार्केटिंग गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) द्वारा की जाती है। बिना किसी सूचना के अमूल के ट्विटर अकाउंट पर कॉशन अलर्ट (चेतावनी) दिखने से GCMMF को भी काफी हैरानी हुई। अमूल का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होते ही ट्विटर यूजर्स के बीच यह बड़ा मुद्दा बन गया। यूजर्स ने अकाउंट ब्लॉक को अमूल के लेटेस्ट क्रिएटिव कैंपेन ‘Exit the Dragon?’ से जोड़ा। यह कैंपेन अमूल ने चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार को सपॉर्ट करने के लिए चलाया था।

