Yes Bank की ब्रांचों के बाहर लगी ग्राहकों की लंबी कतारें, ATM मशीनों में रुपयों की किल्लत

मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) मामले में गिरफ्तार Yes bank के संस्थापक राणा कपूर को मुंबई की एक अदालत ने रविवार को 11 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया। अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने कपूर (62) को धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत रविवार तड़के करीब 3 बजे गिरफ्तार किया क्योंकि वह कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।

