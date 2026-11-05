वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ाने पर जोर, नई दिल्ली में हुआ सम्मेलन

वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से 30 अक्टूबर को नई दिल्ली में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सीलेंस समिट एंड अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन किया गया।

नई दिल्ली। वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से 30 अक्टूबर को नई दिल्ली में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सीलेंस समिट एंड अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत बनाने, जिम्मेदार नेतृत्व को बढ़ावा देने और बोर्डरूम में बेहतर कार्यप्रणाली विकसित करने पर जोर दिया गया।

डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट – वर्ल्ड काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स के साथ आयोजित इस सम्मेलन को वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (WASME) का सहयोग मिला। इस वर्ष सम्मेलन की थीम ‘विश्वसनीय वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार बोर्डों का निर्माण’ रखी गई थी।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 100 भावी निदेशकों को ‘सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर’ और ‘सर्टिफाइड इंटरनेशनल कॉर्पोरेट डायरेक्टर’ की उपाधियां प्रदान करना रहा। इन सभी प्रतिभागियों ने संस्थान की ओर से निर्धारित प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी की थी। इसके अलावा अनुभवी निदेशकों और कार्यक्रम के पूर्व प्रतिभागियों को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ ज़ीशान पठान ने कहा कि किसी भी संस्था की सफलता और विकास के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "विश्वास, पूंजी से भी तेज गति से आगे बढ़ता है। हम एक-एक तैयार बोर्डरूम के माध्यम से इस विश्वास का निर्माण कर रहे हैं और यूनेस्को में इसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे।"

डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट – वर्ल्ड काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ डॉ. हेवल मेहता ने कहा कि एक बेहतर निदेशक बनने की तैयारी बोर्डरूम में जिम्मेदारी मिलने से काफी पहले शुरू हो जाती है। इसी उद्देश्य से प्रतिभागियों को लंबे समय तक प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सकें।

वहीं, वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सीएफओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर (गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस स्ट्रैटेजी) अयूब शेख ने कहा कि किसी भी प्रमाणन की विश्वसनीयता उसके पीछे निर्धारित मानकों पर निर्भर करती है। संस्थान इन मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि यही प्रमाणन को वास्तविक महत्व प्रदान करते हैं।

सम्मेलन के दौरान कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक (ESG) जिम्मेदारियों से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। संस्थान के अनुसार, वह अब तक भारत और मध्य पूर्व में 7,000 से अधिक निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर चुका है।

गौरतलब है कि वर्ष 2025 में आयोजित कार्यक्रम के बाद यह सम्मेलन कॉर्पोरेट प्रशासन, पारदर्शिता और जिम्मेदार नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक मंच के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।