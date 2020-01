धनु ये,यो,भा,भी,भू,धा,फ,ढ,भे सितारा पेट के लिए ठीक नहीं, मौसम के एक्सपोइयर से भी अपना बचाव रखना जरूरी, मगर आम हालात पहले जैसे बने रहेंगे। Follow us on Instagram मकर भो,जा,जी,जू,खि, खा,खु, खो, गा,गि व्यापार तथा कामकाज के हालात अच्छे, तबीयत में जिंदादिली बनी रहेगी, मगर खर्चों के बढऩे तथा किसी न किसी प्रॉब्लम के उभरने का डर बना रहेगा।

मिथुन क,की,कु,घ,छ,के,को,ह सितारा व्यापार-कारोबार के कामों में लाभ देने तथा आमतौर पर कदम बढ़त की तरफ रखने वाला, शत्रु आपके समक्ष ठहर न सकेंगे। Follow us on Twitter कर्क हि,हे,हु,हो,डा,डी,डू,डे,डो अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, कोशिशों, इरादों में कामयाबी मिलेगी, आप आमतौर पर बहुत एक्टिव बने रहेंगे, मन सफर के लिए राजी रहेगा।

Stories You May Like