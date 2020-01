मेष- जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में कोई नया शख्स दाखिल हो सकता है। पार्टनर के साथ प्यार बढ़ाने के

वृष- अगर घर पर शादी की बात करना चाह रहें हैं तो आज आपको घरवालों से शादी की सहमति भी मिल सकती है। प्यार का ये अहसास व्यवहार में सकारात्मकता लाएगा।



मिथुन- प्रेमी के साथ हर बात शेयर करें, तभी कोई हल निकलेगा। छोटी-मोटी नोक-झोक लगी रहेगी। एक-दूसरे का साथ न छोड़ें। कोशिश करें, वो आपका समझेगा भी और आपका साथ भी देगा।



कर्क- पार्टनर आज दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखेंगे। साथ ही एक-दूसरे के साथ बिताने को अच्छा समय भी मिल सकता है। जिससे प्यार के साथ-साथ रोमांस भी बढ़ेगा।

सिंह- अगर देखा जाए तो आप एक अच्छे प्रेमी हैं और आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट रहेगा है। खुद को अपने साथी के बहुत करीब पाएंगे। इस दौरान अपने पार्टनर से शादी की बात कर सकते हैं।



कन्या- अगर पार्टनर के साथ कोई मतभेद हो जाए तो उन्हें दूर करने की कोशिश करें। अगर उससे भागेंगे तो हालात बद से बदतर हों सकते हैं। मगर प्रेम में कुछ सीमाओं का ध्यान रखें ताकि आप पर साथी का विश्वास काया रहे।



तुला- आप लम्बे समय से पार्टनर की खोज में हैं तो आज का दिन आपके लिए बड़ी राहत ला सकता है, क्योंकि आज आपकी खोज पूरी हो सकती है। आज इस मामले में निर्णय लेना आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा।



वृश्चिक- जीवन में छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं, हालांकि इससे आपके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि इससे आपके रिश्ते को और मज़बूती मिलेगी।



धनु- अपने साथी को कार्ड अथवा उपहार दें, आपकी समझ बूझ की सराहना होगी। आज आप अपने संबंध को लेकर जितना प्रयास करेंगे उसका प्रभाव उतने लंबे समय तक आपको व आपके साथी को सुख प्रदान करेगा।

मकर- जो लोग अपने साथी से दूर रहते हैं उनके प्रेम में भी इस समय गहराई आ सकती है यानि दूरियों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंचु फिर भी एक-दूसरे से बात करना कतई न छोड़ें।



कुंभ- दिन की शुरुआत में आपको कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। अपने आप पर काबू रखना होगा। आपके पार्टनर और आपके बीच किसी और को नहीं आने दें।



मीन- पार्टनर को आपको पूरा सम्मान देंगे। इसके साथ ही आपको अपने मन की बातों को अपने साथी के साथ शेयर करें इससे दोनों के बीच कभी गलतफहमियां नहीं आएंगी।