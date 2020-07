Third Sawan somwar: आज सावन का तीसरा सोमवार है। सावन मास में रुद्राभिषेक का खास महत्व है। सावन माह में सर्वाधिक वर्षा होती है जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक देती है, साथ ही शिव के तीन नेत्र हैं जिनमें दाहिना सूर्य, बायां चंद्र एवं मध्य अग्नि है। भगवान शिव कल्याणकारी देवता हैं। उनकी पूजा से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। भारतीय वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा एक नहीं अनेक तरह से करने का विधान है और उनके विभिन्न लाभ भी यजुर्वेद में बताए गए हैं। विधि से रुद्राभिषेक करना अत्यंत लाभकारी है परंतु जो लोग विधि-विधान से शिव का अभिषेक नहीं कर सकते वे ऊं नम: शिवाय का जाप करते हुए भी शिव अभिषेक का पूरा लाभ ले सकते हैं।

