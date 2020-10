Vastu dosh and diseases: विभिन्न रंग और रोगों का निदान वैज्ञानिकों ने विभिन्न रंगों के सम्मिश्रण से बने कुछ ऐसे रंग खोज निकाले हैं जो रोगोपचार में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। लैमन (नींबू) हल्के पीले और हरे रंग का सम्मिश्रण है जिसमें रेचक का गुण विद्यमान हैं। मस्तिष्क के सेरिबल भाग को अनुप्राणित करने में इसकी सक्रिय भूमिका रहती है। इससे मिला पीला रंग एंटेसिड (अम्लपित्त नाशक) होता है। दर्दनाशक के रूप में बैंगनी रंग की रश्मियां प्रयुक्त होती हैं। यह रंग लाल और नीले रंग की अधिक मात्रा को मिलाने से बनता है जिसकी मलेरिया उन्मूलन में विशेष उपयोगिता बताई गई है।

