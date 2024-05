Amarnath Yatra: अगर आप भी कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा जानें की प्लानिंग तो इन Documents को न करें नजरअंदाज

Edited By Prachi Sharma,Updated: 03 May, 2024 07:30 AM

बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई और जल्द ही अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। हर वर्ष भक्त बहुत से बेसब्री से इन

Amarnath Yatra: बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई और जल्द ही अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। हर वर्ष भक्त बहुत से बेसब्री से इन दिनों का इन्तजार करते हैं। ये यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त को इसका समापन होगा। अगर आप भी अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन जरुरी बातों को नहीं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो जरुरी गाइडलाइंस-

These people can register for Amarnath Yatra ये लोग करा सकते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन

अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अनुसार 13 साल से कम उम्र के बच्चे और 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। ये लोग घर बैठे ही ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बाबा बर्फानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इस एप पर सुबह और शाम आरती का लाइव प्रसारण किया जाएगा।

Health certificate is also necessary हेल्थ सर्टिफिकेट भी है जरूरी

बता दें कि जो भी यात्री अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं उनके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके बिना आवेदन करना मुश्किल है। इसे बनवाने किसी भी अस्पताल में जाकर बनवा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि पुराना हेल्थ सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, इसके लिए 8 अप्रैल के बाद बना हुआ हेल्थ सर्टिफिकेट ही इस्तेमाल किया जाएगा।

Register online here यहां कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

जो लोग यात्रा पर जाना चाहते हैं वो https://jksasb.nic.in/ इस वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी फीस करीब-करीब 150 रुपए रखी गई है। ऑनलाइन इस फीस का भुगतान किया जा सकता है।

Offline registration process ऑफलाइन रजिस्‍ट्रेशन की प्रक्रिया

बता दें कि जम्मू-कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक की 540 शाखाओं में ऑफलाइन पंजीकरण करवाया जा सकता है। जो व्यक्ति यात्रा पर जाना चाहता है उसकी तस्वीर और 250 रुपए प्रति यात्री फीस, फ़ोन नंबर और ईमेल अनिवार्य है। इसी के साथ ग्रुप मेंबर्स के अनुसार पोस्टल चार्ज किये गए हैं।