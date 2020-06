आषाढ़ संक्रांति पूजा करने के लिए अनुष्ठान Rituals to perform Ashaadh sankranti Puja शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ सक्रांति के दिन तीर्थ स्नान, जप-पाठ, दान आदि का विशेष महत्व रहता है इसलिए सक्रांति पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण तीनों ही समय में यथाशक्ति दान कार्य करने चाहिए। किसी कारणवश जो लोग तीर्थ स्थलों पर न जा पाएं, उन्हें अपने घर में ही स्नान व दान कार्य कर लेना चाहिए। आषाढ़ संक्रांति का महत्व Significance of Ashaadh sankranti ऐसी मान्यता भी है कि आषाढ़ मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचारी रहते हुए नित्य प्रति भगवान लक्ष्मी नारायण की अगर पूजा अर्चना की जाए तो पुण्य फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस मास में विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ भी करना चाहिए तथा एकादशी तिथि, अमावस्या तिथि और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन, छाता, खड़ाऊं, आंवले, आम, खरबूजे आदि फलों, वस्त्र व मिष्ठान आदि का दक्षिणा सहित यथाशक्ति दान करना चाहिए। इससे जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होती है और आशाओं व खुशियों का संचार भी होता है। भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर प्रांतों में इस सक्रांति को माता पृथ्वी के वार्षिक मासिक धर्म चरण के रूप में भी मनाया जाता है। गुरमीत बेदी gurmitbedi@gmail.com

