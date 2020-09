Astro tips for business: जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, तब वह कितनी भी अच्छी खुराक खाए, वह उसको लगती ही नहीं। ठीक यही स्थिति मकान, दुकान, फैक्टरी, आफिस अथवा अन्य किसी भी व्यवसाय की है। जब कोई आपकी दुकान अथवा व्यवसाय को नजर लगा देता है अथवा बांध देता है, तब चलता हुआ काम भी अचानक ही रुक जाता है।

