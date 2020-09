Best Motivational Story: धारा नगरी के राजा भोज परम धार्मिक, दानी तथा उदार प्रवृत्ति के शासक थे। उन्होंने पूरी तरह से अपने को प्रजा की रक्षा, सेवा तथा प्रेरणा देने के कार्यों के लिए समर्पित किया हुआ था। उन्होंने अपने गुरु के समक्ष संकल्प लिया था कि मृत्यु के उपरांत भी वह अपने शरीर का ऐसा सदुपयोग करेंगे कि लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे।

