Best Motivational Story: विद्यालय में प्रसन्नता का वातावरण था। नौवीं कक्षा के मेधावी छात्र अभिषेक ने जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। प्रात:कालीन सभा में सभी ने तालियां बजा कर अभिषेक की सफलता को सराहा। पंद्रह दिन बाद कसौली में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होनी थी। विद्यालय के दो अध्यापक अभिषेक को भाषण की तैयारी करा रहे थे। अभिषेक की आवाज जोशीली व तीव्र थी।

