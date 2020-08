शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Today's Birthday Prediction In Hindi:- आज आप के जन्मदिन की आप को बहुत शुभकामनाएं । 5 अगस्त में जन्में व्यक्तियों का मूलांक 5 होता है जिन के स्वामी बुध देव हैं। मूलांक 5 वाले जातक बोलचाल की कला में निपुण होते हैं। ये आसानी से दूसरों के साथ मित्रता स्थापित करने में सक्षम होते हैं। इन लोगों का रुझान कला के क्षेत्र में अधिक होता है। मूलांक 5 वाले जातक कुशल व्यापारी भी होते हैं। आज जिन जातकों का जन्मदिन है इस वर्ष आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और आप कुशलता से उन्हें निभा भी पाएंगें। इस वर्ष आप फजूल खर्च पर अंकुश लगाने का प्रयत्न करेंगें।

