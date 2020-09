शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Today's BirthdayPrediction in hindi: आज आप के जन्मदिन की आप को बहुत शुभकामनाएं । 12 सितम्बर में जन्में व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है जिन के स्वामी बृहस्पति देव हैं। मूलांक 3 वाले जातक प्रायः ईमानदार व सत्य बोलने वाले होते हैं। इनमें बुद्धिमता व ज्ञान सहज रूप से देखने को मिलता है। ये लोग दान धर्म के मार्ग पर चलना पसन्द करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग मुख्यतः अच्छे होने के साथ साथ, व्यवहारिक स्तर के ज्ञान में भी परिपक्व होते हैं। ये लोग समय व अनुशासनप्रियता का आदर करते हैं। बात चाहे विद्यार्थी जीवनकाल की हो या कारोबार या व्यवसाय की, ये लोग अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं।

