आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन काल में ऐसी बहुत सी नीतियों की रचना की है, जो आज के समय में हर किसी के काम आ सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं का हल उनकी नीतियों में ढूढां जा सकता है। कहते हैं कि जो इंसान उनके द्वारा बनाई गई नीतियों को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन की हर चुनौती में चाणक्य नीति सर्वश्रेष्ठ साबित होती है। ऐसे ही उन्होंने सफल जीवन के लिए कुछ नियम बताए हैं, जिन्हें अगर कोई इंसान अपना लेता है तो उसका जीवन सुधर जाता है।



अन्न का अपमान

ये बात तो हमें अपने बड़े लोगों से भी सुनने को मिलती है कि थाली में उतना ही खाना होना चाहिए जितना हम खा सकते हो। उसी तरह चाणक्य का कहना है कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद करने से व्यक्ति के हाथ से कामयाबी निकलनी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही ऐसा करने वालों के घर में कभी भी सुख-समृद्धि नहीं रहती है।

फिजूल खर्च

आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसके पास बहुत सारा धन हो और वह पैसा कमाने के लिे मेहनत भी बहुत करता है। लेकिन जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो वह उसका फिजूल खर्च करना शुरू कर देता है, जबकि ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के घर में कभी सुख-शांति नहीं रहती है।

दांपत्य जीवन में कपट

कहते हैं कि जि घर में बर्तन हो वहां खटपट तो रहती है। लेकिन ये सिलसिला अगर ज्यादा देर तक रहे तो समस्या पैदा कर सकता है। हर रोज़ के लड़ाई-झगड़े से रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है।



ज्ञानियों की बातें

चाणक्य कहते है कि यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति गरीब भी है और कोई मूर्ख अमीर है फिर भी हमें ज्ञानी व्यक्ति की ही बात का अनुसरण करना चाहिए और बात माननी चाहिए।