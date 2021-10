Who is Devi Chandraghanta: नवरात्रि का तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा को समर्पित होता है। नवरात्रों में देवी साधना और शक्ति पूजन किया जाता है। देवी चंद्रघंटा मां दुर्गा का बड़ा ही सौम्य रूप माना जाता है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जो अलग-अलग शस्त्रों से सुशोभित रहती हैं। देवी के मस्तक पर घंटे के समान चंद्रमा विराजित रहता है, जिससे कि माता का नाम देवी चंद्रघंटा के रूप में विख्यात है। देवी चंद्रघंटा आसुरी व नकारात्मक शक्तियों से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उनका ध्यान करते समय साधक को वीरता व साहस की अनुभूति होती है। देवी चंद्रघंटा की साधना में अलौकिक दृश्य व दिव्यता का अनुभव होता है। शक्ति के स्वरूप की पूजा पूर्ण विधि से करने वाला साधक हर प्रकार की सुख-संपदा का भोग करता है। चांद की आभा समान चमकने वाली माता का यह रूप व्यक्ति को धन, वीरता और साहस का वरदान देता है। इस प्रकार से देवी की उपासना अत्यंत लाभकारी हो जाती है।

