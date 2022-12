यूं सजाएं क्रिसमस ट्री, परिवार के सदस्यों के बीच बढ़ेगा प्यार खुशियों के त्यौहार क्रिसमस को मनाने के लिए घर-दफ्तर, मॉल, दुकानों आदि में क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Christmas Tree Vastu Tips: यूं सजाएं क्रिसमस ट्री, परिवार के सदस्यों के बीच बढ़ेगा प्यार खुशियों के त्यौहार क्रिसमस को मनाने के लिए घर-दफ्तर, मॉल, दुकानों आदि में क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिसमस ट्री सजाना शुभ है या अशुभ। वास्तु शास्त्र के अनुसार क्रिसमस ट्री सजाना बहुत शुभ होता है। यह माहौल में सकारात्मकता और खुशी लाता है, साथ ही नकारात्मकता को दूर हटाता है। वहीं सांता क्लॉज को भी वास्तु शास्त्र में अच्छे भाग्य का प्रतीक माना गया है। यह आपके परिवार के लिए खुशियों का कारण बनेगा।

1100 रुपए मूल्य की जन्म कुंडली मुफ्त में पाएं। अपनी जन्म तिथि अपने नाम, जन्म के समय और जन्म के स्थान के साथ हमें 96189-89025 पर व्हाट्सएप करें

Which direction should we keep Christmas tree: क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे घर के दक्षिणी भाग में न लगाएं, ऐसा करने से इसका पूरा शुभ फल नहीं मिलेगा। वहीं उत्तर या पूर्व दिशा में क्रिसमस ट्री लगाना सौभाग्य लाएगा। इसके अलावा घर के आंगन या लॉन में भी क्रिसमस ट्री लगाना बहुत शुभ साबित होगा। यह घर में पैसों की तंगी नहीं होने देगा।

When should I display my Christmas tree: इसके अलावा क्रिसमस ट्री सजाते समय याद रखें कि यह सही शेप में हो। साथ ही इसे खूबसूरती से सजाया गया हो। ऐसा क्रिसमस ट्री परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बढ़ता है।